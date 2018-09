Messi og Ronaldo svinet til: - Respektløst

Mandag aften blev den prestigefyldte pris FIFA's The Best uddelt.

Her løb den kroatiske Champions League-vinder samt VM-finalist, Luka Modric, med prisen som verdens bedste fodboldspiller anno 2018.

Madrids midtbanedirigent var i slutfeltet oppe mod Liverpools Mohamed Salah og sin tidligere holdkammerat Cristiano Ronaldo, som sammen med Lionel Messi har taget titlen de seneste ti sæsoner.

Netop Ronaldo og Messi var ikke til stede ved arrangementet, hvilket nu møder kritik fra prominente personer inden for international fodbold. Det skriver goal.

- Fraværet af Ronaldo og Messi? Det er manglende respekt for de andre spillere, for FIFA og for fodboldens verden, udtalte den tidligere England- og Real Madrid-manager, Fabio Capello, til TVE før ceremonien.

- Det er muligt, at de har vundet meget og ikke kan lide at tabe. I livet skal du være god, når du vinder, og når du taber, fortsatte han.

Artiklen fortsætter under billedet.



Luka Modric løb med titlen som verdens bedste fodboldspiller sidste sæson. Foto: Frank Augstein/Ritzau Scanpix

Capellos udtalelser bliver bakket op af den tidligere Uruguay- og Manchester United-mand, Diego Forlan, som mener, at de to super-stjerner burde vise sig som gode eksempler.

- Det er et arrangement for alle spillere, og lige meget hvem der vinder, er det vigtigt at være her. En spiller skal med sine holdninger og handlinger vise, at han er en rollemodel for verden, udtalte han.

To stjerner manglede, da billedet af årets hold blev taget: Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Foto: Frank Augstein/Ritzau Scanpix

Dansker nomineret

Selvom de to stjerner ikke løb med titlen som verdens bedste spiller, kan de dog stadig bryste sig af at være en del af verdens bedste hold - det såkaldte FIFPro World 11.

Her var Modric naturligvis også at finde på holdet, som overordnet set var domineret af spillere fra Champions League-vinderne fra Real Madrid.

Én dansker var blandt de nominerede ved ceremonien. Det var Kasper Schmeichel, som sammen med verdensmesteren Hugo Lloris samt VM's bedste keeper, Thibaut Courtois, kæmpede om målmandstitlen. Her løb sidstnævnte med prisen.

Artiklen fortsætter under billedet.



Thibaut Courtois tog titlen foran danske Kasper Schmeichel. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Selvom Salah ikke vandt den fornemste anerkendelse, måtte egypteren alligevel en tur på scenen.

Han vandt nemlig den såkaldte 'Puskás Award', da han var den spiller i verden, som scorede det bedste mål i sidste sæson. Det gjorde han i december, da han mod Everton modtog bolden med ryggen til målet og egenhændigt lagde den i rosen.

Mohamed Salah vandt prisen for det bedste mål i sidste sæson. Foto: Frank Augstein/AP

