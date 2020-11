Messi om Maradona: Hvil i fred

De har kæmpet om at være de største fodboldspillere - ikke bare i Argentina - men i verden.

Men efter Diego Maradona onsdag døde 60 år gammel er Barcelona-legenden Lionel Messi ikke for fin til at hylde sin landsmand.

Det sker på Instagram, hvor Messi har lagt et billede op af de to sammen.

'En trist dag for alle argentinere og for fodbold. Han forlader os, men han forbliver: Diego er for evig.'

'Jeg holder af alle de øjeblikke, som vi fik sammen, og jeg vil benytte lejligheden til at sende min medfølelse til hele hans familie og hans venner. Hvil i fred.'