Mesterhold tilbyder Usain Bolt toårig kontrakt

Sprinterlegenden Usain Bolt er blevet tilbudt en toårig kontrakt af den maltesiske klub Valletta FC.

Det bekræfter klubbens direktør, Ghasston Slimen, over for australsk tv ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den ottefoldige OL-guldvinder, der er verdensrekordholder på 100 meter, 200 meter samt i 4x100 meter stafet med Jamaica, kan derfor være på vej til Europa.

- Usain Bolt brød verdensrekorden i Beijing (OL) i 2008, og jeg har fulgt ham over det seneste halvandet år på hans fodboldrejse.

- Vi skal spille Super Cup-finale 13. december, som vi vinder. Så kan du forestille dig Usain Bolt løfte Super Cup-trofæet, ti år efter han brød verdensrekorden i Beijing?

- Det handler ikke om penge, det handler om at skrive historie. Det er noget, som de vil snakke om i 50 eller 100 år, siger Ghasston Slimen ifølge AFP.

Valletta vandt det maltesiske mesterskab i den seneste sæson.

I august kom den 32-årige Bolt til A-League-klubben Central Coast Mariners i Australien, hvor han forsøger at spille sig til en kontrakt.

Fredag scorede jamaicaneren to mål i sin første start for klubben i 4-0-sejren over Macarthur South West United i en testkamp.

Usain Bolt kan være på vej til europæisk fodbold. Foto: Peter Lorimer / Ritzau Scanpix.

Bolt har tidligere prøvetrænet i klubber som tyske Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns i Sydafrika og hos Strømsgodset i Norge i jagten på at slå igennem som professionel fodboldspiller.

Det er dog endnu ikke lykkes Bolt at få kontrakt med en klub.

Usain Bolt slog igennem som sprinter ved OL i Beijing i 2008, hvor han vandt tre guldmedaljer. Det samme gjorde han ved OL i London i 2012 og OL i Rio i 2016.

Bolt mistede sidste år guldmedaljen på 4x100 meter fra OL i Beijing.

Det skete, fordi Nesta Carter fra Jamaicas hold med ni års forsinkelse blev knaldet for at have brugt doping under legene i Kina.

Usain Bolt har vundet 11 VM-guldmedaljer i atletikkarrieren.

Han indstillede karrieren på topplan sidste år.

