Mestre for tre måneder siden - nu er de konkurs

Den forsvarende mesterklub i Kinas bedste fodboldrække, Jiangsu FC, har erklæret sig selv konkurs, men håber samtidig på en redning fra nye investorer.

Konkursen sker efter en regelændring om sponsornavne i kinesisk fodbold. Landets fodboldforbund har forbudt klubber at have sponsorer som en del af sit navn. Det skriver Reuters.

Reglen truer også med at tage livet af flere andre kinesiske klubber, da sponsoraternes værdi falder betragteligt som følge af den manglende rettighed til at være en del af klubnavnet. I sidste sæson havde 14 ud af 16 ligaklubber en sponsor som en del af klubnavnet.

Jiangsu FC var indtil for nylig kendt under navnet Jiangsu Suning, men Suning-koncernen har nu reduceret sin støtte til klubben betydeligt. Suning ejer den kinesiske fodboldklub, ligesom den også ejer den italienske storklub Inter.

Suning håber dog at afhænde Jiangsu FC til andre investorer, der kan redde klubbens liv.

Jiangsu FC skylder angiveligt sine spillere løn for de seneste tre måneder, ligesom klubben ikke menes at have betalt spillernes mesterskabsbonus efter guldtriumfen i november.

Klubben ligger i millionbyen Nanjing nordvest for Shanghai.

Flere udenlandske profiler har forladt klubben, siden mesterskabet blev sikret. For to uger siden smuttede den rumænske mestertræner Cosmin Olaroiu også.

I klubbens spillertrup finder man aktuelt den tidligere brasilianske landsholdsforsvarer Miranda og den tidligere italienske landsholdsangriber Éder.

Inter-ejere i problemer: Kan ikke betale

Det er det rene vanvid - kom væk, Eriksen!

Afviser bud på 5.500.000.000 kroner