Mesut Özil boykottet efter kontroversiel tatovering

Den tyske by Essen har kappet alle bånd til den tidligere fodboldspiller Mesut Özil, der fra 2000 til 2005 spillede ungdomsfodbold i byen.

Det har de gjort, fordi et Instagram-billede fra juli afslørede, at tyskeren har en tatovering af en grå ulv på brystet, der til forveksling ligner et symbol for en højreorienteret, paramilitær organisation og politisk bevægelse kendt som 'De Grå Ulve'.

Det fik distriktsdirektør og socialchef i Essen, Peter Renzel, til offentligt at gå ud på Facebook og tage afstand fra den tidligere topspiller.

Det skriver Bild.

Se billedet af tatoveringen herunder ...

'Mesut Özil demonstrerede sin radikale holdning med et billede på Instagram. Dermed skaber han større afstand til Tyskland – og til mange mennesker, som han engang var et forbillede for. Han skal ikke være et forbillede for børn og unge her i Essen,' lyder det.

Annonce:

Peter Renzel har ligeledes markeret sin afstandstagen med et billede på Facebook, hvor han piller et billede af Özil ned fra væggen.

- Vi har åbenbart været meget stolte af Mesut Özil og hans strålende karriere. Men hans handlinger giver anledning til at overveje ham som rollemodel.

- Vi tog hans billede ned, indtil sagen er løst, og han giver en god begrundelse, siger distriktsdirektøren til Bild.

Mesut Özil lagde sidste år støvlerne på hylden, men i løbet af hans karriere spillede han i topklubber såsom Real Madrid og Arsenal og har desuden vundet VM med det tyske landshold.