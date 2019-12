Million-spillet om Zlatan: Konen vil tilbage

Zlatan Ibrahimovic skulle efter sigende have kurs tilbage mod Italien. AC Milan skulle have forbedret deres tilbud til den svenske superstjerne efter 5-0 ydmygelsen mod Atalanta inden vinterpausen

Det skulle være ganske sikkert, at Zlatan Ibrahimovic vender tilbage til AC Milan.

Skiftet skulle være drevet af, at den italienske storklub pludselig er blevet mere Zlatan-trængende efter klubben blev kørt over 5-0 af Atalanta i sidste kamp inden vinterpausen. Det var klubbens største liga-nederlag i 21 år, og derfor søger de i endnu højere grad mod klubbens sidste store angriber.

Det skriver italienske Corriere Della Sera.

Se også: Medie: Ibrahimovic har aftale med Milan

Den 38-årige svensker kom senest til italiensk fodbold, da han skiftede til netop Milan i 2010 efter flere konflikter med Pep Guardiola i Barcelona.

I sin triumferende retur til støvlelandet kunne AC Milan ende en syv år lang mesterskabstørke, mens Zlatan endnu engang kunne konstatere, at de nationale mesterskaber følger ham, da han for ottende sæson i træk kunne lade sig hylde som national mester til trods for, at han i samme periode havde været i fem forskellige klubber.

Det blev kun til to sæsoner i Milano, før klubbens daværende præsident Silvio Berlusconi sluttede tilværelsen i toppen ved at sende Ibrahimovic til Paris Saint Germain, hvor svenskeren kunne tilføje yderligere fire mesterskaber, mens milaneserne siden svenskerens afgang ikke har været i nærheden af mesterskabet og blot en enkelt gang har kvalificeret sig til Champions League.

Den nye tørke får igen Milan til at se i retning af svenskeren og han skulle være blevet overbevist af to årsager.



Artiklen fortsætter under billedet...

Zlatans kone Helena Serger kan være vejen ind for svenskerens næste klub. Foto: Jean-Paul Pelissier

Konen vil til Milano

Den almindelige fodboldspiller har ikke længe igen på topplan, når de er blevet 38 år. Zlatan Ibrahimovic er ikke som de fleste, og derfor ser han også helst en længere aftale.

AC Milan havde indledningsvis håbet på, at Zlatan kunne lokkes med en kontrakt, der løb foråret ud, men til trods for en løn på over 22 millioner kroner for et halvt års arbejde ville svenskeren ikke spises af med så kort en kontrakt.

Milan toppede derfor deres tilbud til seks måneder med mulighed for forlængelse afhængig af spillede kampe og mål for at stille den 38-årige angriber et længere ophold i sigte. Hvis det ikke var nok, så får klubben også hjælp fra anden hånd .

Ifølge Corriere Della Sera er den italienske klub velsignet af at have en allieret meget tæt på den svenske angriber. Zlatans kone Helena Seger ser nemlig også meget gerne, at parret rykker tilbage til den italienske modehovedstad.

Som følge af angriberens karriere har de siden været forbi Paris, Manchester og Los Angeles, men det er stadig i Milano, hun helst ser dem slå sig ned. Avisen mener videre, at Helena ligeledes helst ser deres børn vokse op i Milano.

Det kunne tyde på, at parret ser deres fremtid i Italien fremfor Sverige, hvilket nok også er en meget god ide på nuværende tidspunkt, hvor Zlatan har gjort sig særdeles upopulær i sin hjemby, Malmø, efter han har købt sig ind i de svenske liga-rivaler fra Hammarby.

Hyldest-skulpturen af den svenske angriber i Sverige er i hvert fald blevet udsat for så groft hærværk, at han nu ligner Harry Potter-skurken Voldemort.

Statuen foran Malmø FF's stadion har lidt under Zlatans investering i Hammarby. Foto: Johan Nilsson/Ritzau Scanpix

Schmeichel raser for åben skærm

Se også: Udskældt stjerne vil skifte: - Vi er enige

Se også: Dansk landsholdsspiller trender efter rygte: Kom hjem!