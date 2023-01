Mistænkt for seksuelt overgreb: Stjerne tilbageholdt

Fodboldspilleren Dani Alves er blevet tilbageholdt i Spanien. Brasilianeren er mistænkt for at have begået et seksuelt overgreb.

Det oplyser Barcelonas politi ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Spanske medier har tidligere beskrevet, hvordan en kvinde har anklaget den 39-årige fodboldspiller for at røre hende under undertøjet uden hendes samtykke, da hun 30. december var til stede på en natklub i Barcelona sammen med nogle venner.

Dani Alves nægter sig skyldig i sagen, men har i et interview udtalt, at han rigtigt nok var til stede på natklubben.

Foto: TOM WELLER/Ritzau Scanpix

- Jeg dansede og havde det godt uden at invadere andres personlige 'rum'. Jeg ved ikke, hvem denne kvinde er. Hvordan kunne jeg gøre det mod en kvinde? Nej, sagde Alves i interviewet med mediet Antena 3.

Senest var fodboldstjernen - på trods af sin fremskredne fodboldalder - en del af det brasilianske landshold ved VM i Qatar, hvor kvartfinalen blev endestationen efter et nederlag i straffesparkskonkurrence mod Kroatien.

Dani Alves havde sin storhedstid i FC Barcelona, hvor han gjorde sig bemærket som af verdens bedste højre backs. Han spillede i den spanske storklub fra 2008 til 2016. Det samme gjorde han fra slutningen af 2021 til sommeren sidste år.

I alt er han noteret for over 400 optrædener for FC Barcelona.

Dani Alves, der tidligere også har tørnet ud for både Juventus og Paris Saint-Germain, spiller i dag i mexikanske Pumas UNAM.