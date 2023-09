Mistede millioner: Zlatan hevet i retten

Den nu pensionerede fodboldspiller Zlatan Ibrahimovic har fået nyt at tage sig til.

Han har, med sin partner Helena Seger, investeret i et lejlighedskompleks i Stockholm.

Og nu er der altså en af lejerne i ejendommen, der har sagsøgt viceværten.

Altså selveste Zlatan Ibrahimovic.

Det kan Stockholm-mediet Hem & Hyra afsløre.

Lejeren har betalt 12.000 svenske kroner om måneden for en 40 kvadratmeter stor lejlighed.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Mbappé og Ibrahimovic til French Open tidligere på sommeren. Foto: Frank Molter/Ritzau Scanpix

En udlejning, der har stået på i flere år, og fortsatte, da Zlatan overtog ejendommen i 2022.

Men i februar 2023 blev lejeren opsagt.

Begrundelsen var, at ejendommen skulle renoveres, og at udlejeren selv skulle bruge lejligheden.

Måtte af med millionbeløb

Ifølge opslaget skulle lejeren være ude af lejligheden den 31. maj, men det var ikke tilfældet.

I stedet sagsøgte lejeren den tidligere fodboldspiller.

Dommen slog fast, at den sekundære lejer, en amerikansk forretningsmand og tidligere diplomat, havde ret til at blive i lejligheden med samme rettigheder som en primær lejer.

Årsagen var, at lejeren lejede sin lejlighed af et udlejningsselskab, som værten hyrede og dermed omgik lejeloven.

Ibrahimovic måtte betale tre millioner svenske kroner i et forlig for at komme af med lejeren.