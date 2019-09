Mkhitaryan storspillede i armensk sejr over Bosnien

EM-kvalifikationens første kamp denne søndag blev spillet mellem Armenien og Bosnien, hvor det blev til en sejr på 4-2 til førstnævnte efter en kamp, hvor Roma-spilleren Henrikh Mkhitaryan gjorde sig særligt godt bemærket.



Han scorede to gange i kampen, ligesom han var meget medvirkende i de to øvrige, som Armenien fik scoret.



Selv scorede han til 1-0 efter bare tre minutter, mens klubkammeraten fra den italienske hovedstadsklub Edin Dzeko udlignede for Bosnien. I anden halvleg scorede Mkhitaryan nok engang, mens Gojak fik udlignet for Bosnien med tyve minutter tilbage af opgøret.



Herefter togMkhitaryan igen fat, da han lagde op til Hambartsumyan, som scorede på den bagerste stolpe, og i kampens overtid var Mkhitaryan tæt på at blive hattrick-helt i kampen, men Loncar fik sendt bolden i eget net.



Armenien holder dermed liv i drømmen om EM med tre point op til Finland på andenpladsen, som møder Italien søndag. Bosnien er nu selv fem point efter Finland i en gruppe, hvor Italien er på førstepladsen med seks point ned til Armenien, og dermed er de meget tæt på at sikre sig en plads ved sommerens slutrunde.



Næste opgave for Armenien er mod bundproppen fra Liechtenstein.

