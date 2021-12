Mødt af vildt inferno

En mur af ildrøde romerlys og højtråbende fans mødte spillerne fra den hollandske tredjedivisionsklub KVV Quick Boys, da de torsdag morgen trådte ud på græstæppet for at træne.

Nye covid 19-restriktioner gør det forbudt for klubber, der ikke er fuldtids-professionelle at træne mellem klokken 17.00 til 05.00.

Det betyder, at amatørklubberne i Holland har svært ved at kunne træne, fordi deres spillere har arbejde og studier, der skal passes i dagstimerne.

Quick Boys har derfor valgt at lægge deres træninger klokken 05.00 om morgnen for at gøre det muligt at træne, inden spillerne skal ud og passe deres respektive jobs og studier i løbet af dagen.

De morgenfriske Quick Boys spillere blev mødt af en flok lige så friske Quick Boys fans, der havde valgt at stille vækkeuret og tage turen ud til træningsbanen for at støtte deres lokale helte forud for holdets morgentræning.

Holland har de seneste uger oplevet flere store protester på baggrund af de nye covid 19-restriktioner, der er blevet indført i landet.

Her er det blandt andet gået udover fodboldkampe, som skal spilles uden tilskuere i den kommende tid, og det kan være derfor, at Quick Boys fans tog sig den lejlighed at bakke deres spillere op til en træning, nu når de ikke kan se dem i kamp.

KVV Quick Boys ligger i skrivende stund på en tiende plads i den tredje bedste række i Holland.