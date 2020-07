Molotovcocktails stopper stor pokalfinale

På søndag skulle den græske pokalfinale mellem AEK Athen og Olympiakos efter planen afvikles på Georgios Kamaras Stadium, men det bliver alligevel ikke tilfældet.

Fodboldforbundet har således valgt at udskyde til en anden dag, efter at politiet frygter organiserede fanuroligheder i forbindelse med kampen. Det skriver Associated Press.

Politiets frygt opstod mandag, da de i en park i nærheden af stadionet Georgios Kamaras Stadium i Athen fandt hele 18 såkaldt molotovcocktails samt 12 store bat. De var skjult i parken, og politiet frygter altså, at disse skulle tages i brug i forbindelse med kampen.

Fodboldforbundet ved endnu ikke, hvornår kampen skal afvikles, men oplyser ifølge AP, at et nyt stadion også kan blive fundet.

I Grækenland har fodboldkampe - ligesom i flere andre lande - været afholdt uden tilskuere, siden ligaen blev genoptaget efter coronapausen i sidste måned.

