Mor hjem til 'far': Får sidste chance i storklub

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller Emre Mor skifter fra Celta til Galatasaray. Her skal trænerlegenden Fatih Terim, der i 2016 gav Mor landsholdsdebut, forsøge at få dansk-tyrkerens karriere på rette spor

Emre Mor har fundet en klub, der tør tage chancen…

Det tidligere FC Nordsjælland-talent fortsætter karrieren i den tyrkiske storklub Galatasaray, der henter Mor i spanske Celta.

21-årige Emre Mors talent er uomtvisteligt, men dansk-tyrkeren har haft store problemer i både Dortmund og Celta.

Han har efter en perlerække af uheldige episoder fået stemplet ’problembarn’ i panden.

Han havde ingen fremtid i Celta, og ifølge flere tyrkiske medier er Galatasaray og den spanske klub blevet enige om betingelserne for en aftale.

Istanbul-klubben lejer Mor i den kommende sæson og har desuden sikret sig en købsoption.

Emre Mor skulle allerede være ankommet til Istanbul, hvor han tirsdag mødte Galatasarays træner, Fatih Terim.

Netop Terim har et godt kendskab til Mor. Han var landstræner for Tyrkiet, da Mor for godt tre år siden fik sit gennembrud.

Mor havde blot spillet 13 kampe i Superligaen, da Terim valgte at tage teenageren med til EM-slutrunden i Frankrig. Kort forinden var Mor blev solgt til Dortmund i en handel, der er blandt de største i Superligaens historie.

Emre Mor var kun 18, da han fik spilletid for Tyrkiet under EM. Fatih Terim var træner ved den lejlighed. Nu genforenes de i Galatasaray. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Fatih Terim er et de største navne i Tyrkiets fodboldhistorie.

Han stod i spidsen for landsholdet, da det i 2002 vandt bronze ved VM, og han har fejret store triumfer med Galatasaray.

Den 65-årige trænerlegende er i gang med sin fjerde periode som træner i storklubben og skal nu forsøge at få styr på Emre Mor.

Galatasaray vandt i sidste sæson mesterskabet og er dermed direkte kvalificeret til Champions Leagues gruppespil.

