Mourinho bryder tavsheden: - Folk kan sige, jeg må være gal

Siden José Mourinho blev fyret i Manchester United 18. december, har der været forholdsvis stille omkring portugiseren. I hvert fald fra hestens egen mund.

For selv om Mourinho er blevet sat i forbindelse med nye jobmuligheder hos både Benfica og Real Madrid, så er det ikke mange pip, man har hørt fra mestermanageren.

Men i forbindelse med den igangværende AFC Asian Cup i de Forenede Arabiske Emirater, hvor Mourinho har en gæstetjans som ekspert på arabiske beIN Sports, åbnede den forhenværende United-manager lidt op for posen i forhold til fyringen.

- Nogle gange kommenterer vi på det, vi ser, uden at vide, hvad der skjuler sig bag kulisserne, sagde José Mourinho kryptisk og fortsatte.

- Jeg kan for eksempel sige, at jeg vurderer min anden sæson i Manchester United, da vi blev nummer to i Premier League, som noget af det bedste arbejde, jeg har lavet i min karriere.

- Så kan folk sige, at jeg må være gal, når jeg har vundet 25 titler og siger, at en andenplads var en af mine største bedrifter. Jeg fortsætter med at gentage det, for folk ved ikke, hvad der sker bag kulisserne, sagde José Mourinho med skjult hentydning til, at han ikke har haft optimale arbejdsbetingelser i Manchester United.

The Times har tidligere meldt ud, at Manchester United har givet José Mourinho mundkurv på i forhold til omstændighederne vedrørende fyringen.

Det er en klausul i den fratrædelsesgodtgørelse, som portugiseren har fået i storklubben til en værdi af svimlende 125 mio. kr.

Mourinho formåede aldrig at forløse Paul Pogba i United. Foto: AP Photo/Alastair Grant

Ifølge samme avis får Mourinho i øvrigt godt 500.000 kr. pr. optræden som ekspert på beIN Sports...

Til den pris havde José Mourinho også tid til at svare på et af de helt store kritikpunkter fra tiden som United-manager. Nemlig at han ikke fik det bedste ud af stjernen Paul Pogba, som efter Mourinhos forsvinden har funklet med fire mål og fire assists.

Selv om den karismatiske portugiser ikke nævnte Paul Pogba ved navn, så kan man lægge det i disse udtalelser, som man vil:

- Vi er ikke længere i en tid, hvor træneren er magtfuld nok til at håndtere, opdrage på eller konfrontere spillere, som ikke er professionelle nok. Træneren har brug for struktur og en klub, som er organiseret på en bestemt måde.

- Engang sagde Alex Ferguson, at 'den dag en spiller er vigtigere end klubben, så må han ud'. Sådan er det ikke længere. For der er mange ting i kulissen, som gør det vanskeligt at gøre tingene på den måde.

José Mourinho åbnede i interviewet også op for, at han har lyst til at fortsætte som manager, og at pension overhovedet ikke er i tankerne.

Siden portugiseren blev fyret i Manchester United, har den engelske storklub vundet sine seks kampe under Ole Gunnar Solskjærs ledelse.

