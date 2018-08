Mourinho ikke alene: Se de mest bizarre trænerudbrud

Han har vundet det meste i sin tid som træner for flere af Europas største klubber. En mestertræner er han, José Mourinho - og en mester i bortforklaringer, når hans hold underpræsterer, og resultaterne begynder at svigte.

Mourinho og United skraber bunden: Værste start i 26 år

Særligt i Manchester United-tiden har Mourinho måttet lægge ører til megen kritik - og vi andre de efterfølgende undskyldninger fra portugiserens side.

Helt absurd blev det, da holdet tabte 0-3 til Tottenham mandag, og pressen selvfølgelig gik kritisk til værks på det efterfølgende pressemøde.

I stedet for at svare, lod Mourinho reporterne vide, præcist hvor meget han har vundet i sin karriere, og hvor respektløse deres spørgsmål derfor var.

Mourinho er imidlertid ikke alene om at dyrke den lidet flatterende disciplin.

Hans egen forgænger i United, Louis van Gaal, havde det ofte svært med pressen og er ved flere lejligheder udvandret fra pressemøder, når spørgsmålene ikke passede hollænderen.

Og så sent som for et par uger siden måtte Bordeaux-træner Gustavo Poyet tømme skrivebordet efter uoverensstemmelser med ledelsen og en efterfølgende diskussion med klubbens pressechef for åbne mikrofoner.

Ingen af de førnævnte er dog i nærheden af at kunne måle sig med den top tre over vrede fodboldtræner-udbrud, vi har stykket sammen herunder.

3. Alberto Malesani mister fatningen, da pressens negative omtale af Panathinaikos-træneren gennem det meste af 2005/2006-sæsonen til sidst bliver ham for meget.

2. På trods af en 3-0-sejr i venskabskampen mod Den Centralafrikanske Republik i efteråret 2017, begynder Algeriets landstræner Rabah Madjer at overfuse og skrige ad den 54-årige journalist og ifølge Madjer 'fjende af holdet' Maamar Djebbour.

1. Italienske Giovanni Trapattoni, der ikke kunne to ord tysk, men alligevel forsøgte, lod i 1998 de fremmødte på det siden da berømte pressemøde vide, præcis hvad han mente om den kritik, der havde været af ham og Bayern München-holdet fra såvel presse som spillere gennem en længere periode.