Mystik om Brentford-dansker: Pilen peger mod et skifte

Skal Mads Bidstrup være en del af førsteholdstruppen i Brentford på den anden side af sommerferien?

Det virker til, at ingen har svaret på det spørgsmål på nuværende tidspunkt.

Men selvom Brentfords spillere endnu ikke er mødt ind efter sommerferien, så bliver der talt om Mads Bidstrup i London-klubben.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har der været et møde på Phil Giles' - fodbolddirektøren i Brentford - kontor i denne uge, hvor danskeren har været på dagsordenen.

På mødet kom Premier League-klubben dog ikke frem til en beslutning, og Brentford har fortsat ikke afgjort, om Mads Bidstrup indgår i planerne for næste sæson eller ej.

Brentford ved ikke, om Thomas Frank får glæde af danskeren i næste sæson. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Som Ekstra Bladet forstår det, så afsøger Mads Bidstrup således mulighederne for at finde en ny arbejdsgiver.

Derfor kunne noget tyde på, at den tidligere Superliga-stjerne inden længe finder en ny arbejdsgiver.

Og så melder det naturlige spørgsmål sig - er Superligaen en mulighed?

Som udgangspunkt nej. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger rækker midtbanespillerens ambitioner udover Danmarks grænser.

Midtbanespillerens ambitioner rækker udover Superligaen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Når det kommer til Danmarks bedste fodboldrække, så havde Mads Bidstrup muligheden for at blive i FC Nordsjælland, som han lige har været lejet ud til. Farum-klubben har nemlig forsøgt ihærdigt at få danskeren til at tage en tørn mere på Right to Dream Park.

Som Ekstra Bladet har beskrevet det, så har FC København tidligere i 2023 været meget interesseret i Brentford-spilleren.

Men vi skal også huske på, at Mads Bidstrup ikke er garant for mål og assists. I sidste sæson blev det således til nul scoringer og et oplæg.

Og det må siges at være to ting, som klubber kigger på, når de skal hente midtbanespillere. Derfor kan Mads Bidstrup nok ikke vælge og vrage mellem arbejdsgivere i udlandet.

Til trods for at pilen i øjeblikket peger mod et nyt eventyr for Mads Bidstrup, så bliver der med stor sandsynlighed ikke tale om et permanent skifte.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger foretrækker Brentford en ny lejeaftale, hvis danskeren ikke skal være en del af klubben efter sommerferien.

På nuværende tidspunkt møder danskeren ind med resten af Brentford-truppen, når Thomas Frank sætter opstarten i gang.