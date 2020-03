Mystisk sag: Thorups assistent fyret med øjeblikkelig virkning

Jess Thorups højre hånd i KAA Gent, assisterende træner Frédéric Dupré, er blevet fyret. Det oplyser han mandag på sociale medier. Gent har ikke selv meldt noget ud om afskeden.

Tidligere har Johnny Mølby været assistent for Jess Thorup i KAA Gent, men han kvittede sit job, da han blev tilbudt en stilling som cheftræner i Vendsyssel FF, og det banede vejen forFrédéric Dupré, der har siddet ved Thorups side hele sæsonen.

Gent har haft en rigtig fin sæson og er aktuelt på andenpladsen i ligaen efter suveræne Club Brugge. I Europa League blev 1/16-finalen endestationen efter et smalt nederlag til storklubben AS Roma.

Alligevel har Gent altså valgt at skifte ud på trænerbænken.

- I disse forfærdelige tider med coronavirus modtog jeg selv nogle dårlige nyheder i morges. Jeg er blevet fyret med øjeblikkelig virkning. Livet er hårdt, fodbold er endnu hårdere, skriver Frédéric Dupré ifølge Het Laatste Nieuws på sociale medier.

Foruden at være assisterende træner for Jess Thorup stodFrédéric Dupré også i spidsen for klubbens reservehold. Som aktiv tørnede den nu 40-årige belgier også ud for Gent.

Det er uvist, hvem der bliver ny assistent for Jess Thorup i den belgiske topklub.

Se også: Ubegribeligt dumt: Stjerne bryder coronakarantæne

Se også: Dansk landsholdsspiller stopper som 21-årig

Se også: Cykelboss afskriver foråret: Håber stadig på Tour de France

Grotesk fejldom: Systemet har spillet fallit!