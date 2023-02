Nægter at give op: Ny plan for Super League

De europæiske storklubber, der arbejder for at lave en udbryderliga, har delt flere af deres planer for et fremtidigt projekt.

Selskabet A22 Sports, der arbejder på at lave Super League, vil inkludere mange flere klubber, end det først var planen.

- En europæisk fodboldliga bør være en åben konkurrence med 60 til 80 hold i flere divisioner med indtægter spredt ud over pyramiden, lyder det fra A22 torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

I første omgang var det planen, at 12 klubber skulle spille i en lukket liga, men den idé er man gået væk fra.

- Der bør ikke være nogle faste medlemmer, men kvalifikation gennem nationale præstationer, så man opretholder dynamikken på nationalt plan, lyder det.

Alle deltagerklubber skal være sikret 14 kampe per sæson, lyder det endvidere.

Det er snart to år siden, at 12 topklubber vakte opsigt ved at lancere deres planer, men på få dage faldt projektet i den form sammen.

Planerne mødte enorm kritik og trusler fra fans, klubber og etablerede forbund, og efter få dage trak de seks Premier League-klubber sig fra projektet. Kun Juventus, Real Madrid og FC Barcelona fastholdt planen om Super League.

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) meldte sig hurtigt klar til at udelukke klubberne og straffe deres spillere. Men en domstol i Spanien forbød UEFA og FIFA (Det Internationale Fodboldforbund) at sanktionere de pågældende klubber.

Den afgørelse blev i april sidste år omstødt.

For ni dage siden blev den så igen ændret af en anden spansk domstol efter en appel fra A22. Dermed er forbuddet mod at sanktionere klubberne genindført.