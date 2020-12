Nægter at hylde Maradona: Nu får hun dødstrusler

En kvindelig fodboldspiller får dødstrusler efter at have nægtet at ære Diego Maradona under et minuts stilhed før en kamp

Datteren brød sammen

Diego Maradona er blevet hyldet og mindet over store dele af verden siden sin død onsdag, men da der i weekenden også blev holdt et minuts stilhed for Maradona før Deportivo la Corunas kvindehold og Viajes InterRias FF, så valgte en enkelt spiller at protestere.

Mens resten af spillerne stod på række og mindedes argentineren, så valgte 24-årige Paula Dapena at vende ryggen til og sætte sig ned.

- Så snart jeg fandt ud af, at det skulle være til minde om ham, så nægtede jeg at deltage i det stille minut for en voldtægtsmand, pædofil og misbruger, siger hun til AS.

På sociale medier har hun og holdkammeraterne nu fået mange ubehagelige beskeder.

- Vi har taget imod dødstrusler og meldinger om, at 'vi finder din adresse og brækker dine ben', siger Dapena.

Maradona døde på den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, og det var også det, der var medvirkende til Viajes Interias-spillerens protest.

- Maradonas død overskyggede hele dagen. Det føles som hykleri at holde et minuts stilhed for Maradona, der var en kendt gerningsmand, når man ikke har det for kvinder, der er blevet offer for vold, siger Dapena.

- For mig havde Maradona kvaliteter som fodboldspiller, men som person lod han meget tilbage at ønske. At ære ham med et minuts stilhed var i strid med mine værdier. Det kunne jeg ikke, siger Dapena.

Diego Maradona blev i sit liv anklaget for, men aldrig dømt for vold. I 2014 blev en film dog lækket, hvor hans tidligere samlever Rocio Oliva ser ud til at tage imod slag fra en beruset Maradona. Han er tidligere idømt betinget fængsel for besiddelse og distribution af kokain.

