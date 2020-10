Navnet på svensk landsholdsspiller dukket op i sag om hvidvask

Den svenske landsholdsspiller Nabil Bahouis navn er i dukket op i efterforskningen af hvidvask for over syv millioner kroner

I søndags kunne Dagens Nyheter afsløre, at en transfer-regning på 800.000 svenske kroner var blevet fundet til en ransagning i Stockholm i august. Der skulle ransages for ulovlige stoffer, men i stedet fandt politiet en faktura, der stammede fra Nabil Bahouis transfer fra AIK til Al Ahli FC tilbage i 2015.

Hvorfor regningen var havnet der vides ikke, men det svenske politi arbejder stadig på sagen.

Ifølge Aftonbladet er Nabil Bahouis navn endnu en gang dukket op i en efterforskning. Denne gang har det angiveligt forbindelse til svensk organiseret bandekriminalitet.

Nabil Bahoui skulle have modtaget en overførsel fra en 34-årig mand fra Göteborg, der i slutningen af august blev en anklaget for hvidvask af alvorlig karakter. Den 34-årig mand skulle efter sigende have købt ure og biler for ti millioner svenske kroner, som svarer til over syv millioner danske kroner, uden at have bogført en enkelt krone.

Bahoui har angiveligt modtaget en overførsel på 250.000 svenske kroner, cirka 178.000 danske kroner, fra den 34-årige mand. Hvad overførslen dækker over vides ikke.

Ifølge Bahoui selv dækker overførslen over en tilbagebetaling af gæld fra en unavngiven fodboldspiller fra Allesvenskan.

- I forbindelse med denne sag har jeg fået at vide, at min unavngivne ven har tilbagebetalt sin gæld via den 34-årige mand, skiver Bahoui i en sms til Göteborgs-Posten.

- Som jeg har sagt før, så tager jeg kraftigt afstand fra alle former for kriminalitet, udbygger Nabil Bahoui til Göteborgs-Posten.

Den svenske statsanklager Gustav Nystöm kalder dog sagen for lukket. Manglen på ressourcer har gjort, at der kun vil blive fokuseret på sagen om den 34-åriges hvidvasksag.

- Efterforskningen af Nabil Bahoui er lukket. Vi er nødt til at kigge på, hvor i sagen vores ressourcer er givet bedst ud, og så er det der, vi lægger vores fokus, fortæller Gustav Nyström til Aftonbladet.

Nabil Bahoui og den anden Allesvenskan-spiller er ikke mistænkt for nogle former for kriminalitet, og den 34-årige svensker afviser også alle hvidvask-anklager.

Aftonbladet har forsøgt at få en kommentar fra Nabil Bahoui via AIK's presseansvarlige, men han ønsker ikke komme med yderligere kommentarer, og henviser til Göteborg-Postens artikel om sagen.

