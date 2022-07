Nettet koger over Neymar

Den brasilianske superstjerne Neymar deler vandene. Det gælder også, før sæsonen overhovedet er gået i gang.

Mandag spillede han sammen med kollegerne i Paris Saint-Germain træningskamp i Japan mod Gamba Osaka, og Neymar stjal showet på Panasonic Stadium i Suita.

Mildest talt.

Efter en halv times spil var han involveret i en kontroversiel situation, da han teatralsk gik til jorden i japanernes straffesparksfelt. Den langsomme gengivelse viste umiddelbart, at Neymar ikke blev ramt. I så fald var det meget, meget lidt - og derfor er det også uvist, hvorfor han efterfølgende vred sig i smerte...

Se episoden i øverst i artiklen

Straffesparket scorede han naturligvis selv på.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Neymar gik i græsset - umiddelbart uden kontakt. Foto: KAZUHIRO NOGI/Ritzau Scanpix

Neymar havde ingen problemer med at juble over scoringen. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA/Ritzau Scanpix

Annonce:

Episoden er naturligvis mere vand på møllen for de kritikere, der synes, at Neymar alt for ofte smider sig uden nævneværdig grund, og de sociale medier kogte da også over efter kampen - og gør det for den sags skyld stadig.

Så meget, at Neymar for et par timer siden gav svar på tiltale på sin Twitter-konto med mere end 57 millioner følgere.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

- Grimasse til hadet, er vist den mest præcise oversættelse.

Generelt giver de mange beskeder et indtryk af, at folk ikke mener, Neymar burde nedværdige sig til at smide sig til et straffespark i en træningskamp. Omvendt var han næppe sluppet af sted med det, hvis VAR havde været aktiveret.

Den franske storklub vandt kampen 6-2. Neymar scorede to gange, mens også Lionel Messi og Kylian Mbappé kom på tavlen.