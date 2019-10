Neymar forklarer: Derfor filmer han igen og igen

Neymar har i løbet af sin karriere haft et skidt image i forbindelse med, at han filmer for meget inde på banen. Men han slår nu fast, at han er nødt til at gøre det for at undgå, at det går helt galt en dag.

Det fortæller han i et interview med brasilianske Ronaldo Nazario på Youtube-kanalen Otro, efter den legendariske angriber selv gav sin holdning til kende om Neymars tendens til at falde lidt for let.

- Din spillestil er har været kontroversiel flere gange. Men jeg talte med din far, og han siger, at du gør det, fordi du ikke vil skade dig selv. På grund af din krop.

- Han fortalte mig, at du gør det for at forsvare dig selv fysisk, og når du er tyndere end alle andre, så er den bedste måde at gøre det på ved at lave de fald, siger Ronaldo og bakkes hurtigt op af hovedpersonen selv.

- Hvis jeg ikke gjorde det, så havde jeg været skadet nu. Man er nødt til at beskytte sig selv, fordi der er ingen andre, der kommer til at gøre det for en, lyder det fra Neymar.

Ikke desto mindre har Neymar været udsat for en række skader i de seneste år, og så sent som i denne landskampspause er Paris Saint Germain-stjernen endnu engang blevet skadet, og nu venter en pause på omkring en måned.

Neymar blev rygtet væk fra Paris Saint-Germain adskillige gange denne sommer, men han er stadig at finde i den franske hovedstadsklub. Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix

Inden denne sæson var der endvidere massevis af rygter om Neymars fremtid, da et skifte tilbage til Barcelona var på tale, men trods en hed flirt mellem parterner er han stadig i den franske hovedstadsklub.

Her er fansene så småt ved at tilgive ham for sommerens historier, og han har selv været medvirkende med en række scoringer. Nu går der noget tid, inden han får muligheden for at nette igen for dem.

Neymar skiftede til PSG i sommeren 2017 fra Barcelona for 1,65 milliarder kroner, som stadig gør ham til verdens dyreste nogensinde.

Se også: Tjener styrtende på Instagram: Fodbold-stjerner i top

Se også: Faldt i unåde efter bytur: Barcelona vil af med stortalent

Se også: Neymar i unåde: - Det er ligesom med en kæreste