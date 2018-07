Neymar forklarer sit 'filmeri': Tror du, jeg har lyst til det?

De fleste grinede og græmmede sig over Neymars filmeri til VM, men selv fortæller stjernen, at han bliver udsat for mange og hårde tacklinger

Det var rent held, at Neymar overlevede VM.

Flere gange så det i hvert fald ud til, at han var blevet tacklet så hårdt, at der ville blive brug for en præst og den sidste olie på banen, men på mirakuløs vis rejste den dribleglade verdensstjerne sig hver gang.

Der er ingen tvivl om, at der bliver gået hårdt til Neymar i mange situationer, men de fleste fodboldfans tabte alligevel tålmodigheden med ham, som VM skred frem, når han teatralsk sprællede rundt som en fisk på land efter selv de mere milde tacklinger.

Samtidig måtte Neymar også finde sig i at blive gjort til grin i nærmest hver en afkrog af internettet - og af tennisspillerne på Wimbledon, der pludselig rullede rundt i græsset.

Brasilianeren giver dog ikke meget for kritikken af hans spillestil.

- Hvad de siger om mig, må jeg tage med et smil. Jeg har altid været en atlet, der har taget tingene pænt, siger Neymar til ESPN Brasilien.

- Den måde, jeg spiller på, er altid den samme. Det er ikke først nu, at jeg er blevet gjort til et mål. Det startede, da jeg var 17 med mange frispark imod mig, mange hårde tacklinger. Mit spil handler om driblinger og at sætte modstanderen. Tror du, at jeg har lyst til, at der bliver begået så mange frispark på mig? Nej, det gør ondt. Efter kampene er jeg nødt til at have is på i en time. Dem, der ikke har prøvet det, kommer aldrig til at forstå det.

Det lyder altså ikke til, at vi fremover skal forvente at se verdensstjernen i færre rullefald på fodboldbanerne - medmindre tacklingerne bliver færre og mildere.

Smertefuldt VM-exit

Det var ikke kun tacklingerne ved VM, der gjorde uhørt ondt på Neymar. Også nederlaget til Belgien i kvartfinalen har satte sit aftryk på Paris Saint-Germain spilleren.

- Min sorg var stor - den største, jeg har i min karriere. Men det er ovre nu. Nu må vi tænke fremad, hvile og nyde tiden med min familie, min kæreste og gøre de ting, der gør mig glad.

Der har været mange rygter om, at Neymar kunne finde på at skifte adresse fra Paris Saint-Germain til Real Madrid denne sommer, men det rygte har han selv skudt ned.

