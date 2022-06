Neymar på pletten for Brasilien

Brasilien var torsdag i målhumør, da Sydkorea blev slået 5-1 i en testkamp, men det sydamerikanske sambahold kunne ikke tage samme målform med ind i mandagens testkamp mod Japan.

På Japan National Stadium i Tokyos silende regn blev Neymar og co. holdt fra fadet indtil et kvarter før tid, hvor PSG-stjernen på straffespark sørgede for en 1-0-sejr.

Det var de brasilianske stjerner, som var i teten spillemæssigt gennem hele kampen, men en solid japansk defensiv og en velspillende Shuichi Gonda i målet gav favoritterne udfordringer.

En fiks hælaflevering fra Neymar satte Lucas Paqueta op til en god chance efter bare et minut, men stolpen stod i vejen for afslutningen.

Derudover havde brasilianerne problemerne med at få spillet chancerne store, selv om tilløbene til dem var mange.

Som anden halvleg skred frem intensiverede Brasilien presset mod hjemmeholdets mål. Men effekten lod vente på sig.

Japanerne ventede tålmodigt på muligheden for kontrachancer, og når de kom, var de gode til at få afsluttet angrebene. Oftest var det dog uden for målrammen.

Et kvarter før tid lykkedes det endelig Brasilien at få spillet sig helt igennem til en stor chance. Neymars skud blev reddet, men på riposten blev indskiftede Richarlison nedlagt i feltet.

Det gav Neymar chancen fra pletten, hvorfra han også to gange scorede mod Sydkorea senest.

Efter et af de moderne, langsomt steppende tilløb satte han stensikkert bolden i nettet bag Gonda.

Japan forsøgte at svare igen med en offensiv satsning, men det blev ved 1-0.