Neymar raser efter ny episode: - Vil ikke finde mig i det

Neymar er uden tvivl en af verdens bedste fodboldspillere, men under sommerens VM-slutrunde kom der for alvor fokus på en af den letbenede brasilianers skyggesider: Hans ofte teatralske film på banen.

Neymars skuespil i Rusland skabte næsten flere overskrifter end Brasiliens præstationer på grønsværen, og fænomenet 'Neymar Challenge' tog fart på de sociale medier og blandt øvrige sportsstjerner, der tog tykt pis på Neymar.

Natten til torsdag, dansk tid, tog debatten om Neymars 'filmeri' igen fart, da Brasilien slog El Salvador 5-0 i en venskabskamp.

Neymar scorede åbningsmålet og var involveret i tre scoringer yderligere, men alligevel var det et gult kort til verdensstjernen, der blev langet ud for film kort inden pausen, der stjal fokus efter opgøret.

Neymar spillede en stor kamp mod El Salvador, men alligevel var det en batalje med dommeren, der stjal fokus. Foto: AP Photo/Patrick Semansky

Den brasilianske angriber er nemlig træt af at blive stemplet som en 'snyder', og han vil have dommerne til at behandle ham som alle andre spillere.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for at slippe ud af det her, men det kan ikke fortsætte. Jeg vil ikke finde mig i det! Denne behandling må høre op, sagde Neymar til Globo Esporte efter kampen og hentydede til, at han bestemt ikke var enig i dommer Jair Marrufos beslutning om at give en advarsel for film.

- Det er direkte mangel på respekt. Ikke kun over for mig, men også mine holdkammerater. Det er svært at spille med et gult kort. Gutten (Jair Marrufo, red.) kom her for at dømme et storhold som Brasilien, og så gør han sådan noget her. Det er ikke rigtigt. Hvis han ikke vil fløjte straffespark, så er det fint, men et gult kort var ikke på sin plads, siger Neymar til Globo Esporte, hvor du også kan se en video af hændelsen.

Neymar slammed referee Jair Marrufo after Brazil's friendly against El Salvador

The forward was booked for diving during the 5-0 win on Wednesday

Neymar said the yellow card he received from Marrufo was 'unnecessary' and “ lack of a respect” pic.twitter.com/5xUILj4Skn — Lilian Chan (@bestgug) 13. september 2018

Neymar var efter VM-slutrunden ude at indrømme og forklare sit filmeri.

- En gang imellem overdriver jeg. Men sandheden er, at jeg lider på banen. Det tog lang tid at acceptere kritikken. Jeg har brugt lang tid på at se mig selv i spillet og lover at blive en ny mand, sagde han i det, der senere viste sig at være et givtigt reklamestunt:

