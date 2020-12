Neymar vil genforenes med Messi næste år

Se den udsatte 2. divisionskamp mellem FC Roskilde og AB torsdag aften kl. 18.30 i Ekstra Bladet+

Fra 2014 til 2017 udgjorde Neymar og Lionel Messi to tredjedele af FC Barcelonas berygtede angrebstrio, der blev døbt 'MSN', hvor Luis Suarez var den tredje og sidste spiller.

I dag spiller alle tre dog i hver deres klub. Lionel Messi er stadig i FC Barcelona, mens Neymar er tog til Paris Saint-Germain i 2017, og Luis Suarez i sommer forlod katalanerne til fordel for Atletico Madrid.

Nu håber Neymar imidlertid på en snarlig genforening med Lionel Messi.

- Det, jeg vil mest, er at have fornøjelsen af at spille med ham igen, siger den brasilianske superstjerne ifølge ESPN og tilføjer:

- Han kan spille i min rolle, det vil ikke være et problem med mig! Vi skal helt sikkert gøre det næste år.

En mulig genforening kan ske i Paris Saint-Germain, hvor Neymar er på kontrakt indtil sommeren 2022. Lionel Messi har nemlig kontraktudløb til sommer, og han har for nylig haft et erklæret ønske om at forlade klubben.

Neymar er imidlertid også blevet sat i forbindelse med et comeback til FC Barcelona i mange af de forgangne transfervinduer.

Stjernen er ude: Nu skal du gå efter hende

Her er Kevins bødler: Legende-søn og slagsbror

Historien bag Maradonas Brøndby-billede