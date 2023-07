Neymars familie-krig

’Han er en mand, der nægter at være en mand.’

Det er sjældent, at fodboldspilleren Neymar vågner op til en stille dag.

Og den seneste tid har ikke været nogen undtagelse.

PSG-stjernen har erkendt offentligt at have været sin gravide kæreste, Bruna Biancardi, utro og sendt en uforbeholden undskyldning af sted på sin instagram.

Men hvis Neymar gik og troede, at det var nok, så skal han nok et smut ind i tænkeboks igen.

For søsteren til Bruna er rasende. Og det skal hele verden vide.

Den 29-årige brasilianer har fået en offentlig undskyldning fra sin kæreste. Foto: Scott Garfitt/Ritzau Scanpix

'Som et barn'

Bianca Biancardi, som søsteren hedder, har på en række ’Instragram-stories’ udtrykt, hvad hun egentlig mener om brasilianeren. Og det er ikke just positivt.

’Jeg kunne sende dette på WhatsApp, men da han kan lide at joke på nettet, så lad os starte,’ skriver hun, inden hun fortsætter:

’Du griner af situationen i stedet for at føle skam og forlegenhed.'

’Du griner på sociale medier og udstiller min søster igen.’

’Du er en mand, der nægter at være en mand, der nægter at modnes og tage skylden for det, du gør.’

’Hvad er meningen med at bede om tilgivelse til familien ved babyshoweret og stadig opføre sig som et barn?’

Efter både at have scoret og assisteret mod Lille, blev Neymar skadet 19. februar. Han har siddet ude siden. Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix

'Jeg begik en fejl'

Det var i slutningen af juni, at Neymar gik ud og undskyldte offentligt på Instagram.

'Bru (Bruna, red.), jeg har allerede undskyldt for mine fejl, for den unødvendige udlægning, men jeg føler mig forpligtet til offentligt at bekræfte det. Hvis en privat sag er blevet offentlig, skal undskyldningen offentliggøres.’

'Jeg har brug for dig i VORES liv. Jeg så, hvor meget du blev afsløret, hvor meget du led under alt dette, og hvor meget du gerne vil være ved min side. Og jeg ved din side. Jeg begik en fejl. Jeg tog fejl af dig.'

'Jeg kan ikke forestille mig selv uden dig.'



'Vores forhold vil sejre, vores kærlighed til vores baby vil vinde, vores kærlighed til hinanden vil styrke os.'

Neymar har været gennem en længere skadesperiode og har lige nu ferie. Hans kontrakt med PSG står til at udløbe om to år.