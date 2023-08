Neymars vanvittige krav: Otte biler og fire pools

Fodboldklubben skulle acceptere mange krav, før Neymar skrev under på kontrakten

Neymar har valgt at skifte Paris St. Germain i Frankrig ud med Al-Hilal i Saudi-Arabien.

Men det har ikke været nemt at få superstjernen fra Brasilien til at skrive under på kontrakten.

31-årige Neymar har nemlig haft en række vanvittige krav. Det skriver flere internationale medier - eksempelvis Aftonbladet.

Blandt andet har den tidligere FC Barcelona-spiller krævet otte biler, en privat chauffør døgnet rundt, fire pools og fem fuldtidsansatte til at arbejde for ham.

Og så skal køleskabet i hjemmet ligeledes konstant være fyldt op med juice fra mærket Acai.

Neymar flytter fra Frankrig til Saudi-Arabien. Foto: Anadolu Agency

Derudover kan Neymar se frem til at råde over sit eget fly samt bo i et palæ, som tæller hele 25 soveværelser og tre saunaer.

Men goderne stopper slet ikke her. Ifølge mediet vil Neymars nye arbejdsgiver også betale, når verdensstjernen rejser, tager på hotel eller spiser på en restaurant i fritiden.

Ja, du kan roligt sige, at den dygtige fodboldspiller ikke kommer til at mangle noget på sin nye adresse.

Og hvis han mod forventning skulle gøre det, så kommer han fremover ikke til at mangle mønter på kistebunden.

Fodboldstjernen fra Brasilien har således skrevet under på en toårig aftale med Al-Hilal, hvor han tjener svimlende 1,2 milliarder danske kroner om året i løn.

Tidligere i sin karriere har Neymar optrådt for Santos, FC Barcelona og Paris St. Germain.