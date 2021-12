Ni klubber straffet

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har straffet ni klubber for at bryde reglerne inden for Financial Fair Play (FFP).

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

De pågældende klubber er straffet med bøder, men flere af dem risikerer også at blive udelukket fra europæiske klubturneringer, hvis deres gæld ikke bliver betalt inden udgangen af januar 2022.

Den græske klub AEK Athen blev idømt den største bøde på 1,5 millioner euro, svarende til lidt mere end 11 millioner kroner.

Derefter kommer FC Porto med en bøde på 300.000 euro, mens Sporting Lissabon fra Portugal og spanske Real Betis skal betale 250.000 euro hver.

Rumænske Cluj og FC Astana fra Kasakhstan skal betale henholdsvis 200.000 og 150.000 euro, mens bulgarske CSKA Sofia og Santa Clara fra Portugal skal bøde 75.000 euro. Mons Calpe fra Gibraltar slipper med 15.000 euro.

Med undtagelse af Cluj og FC Astana er klubberne også idømt en betinget udelukkelse fra europæiske turneringer i én sæson, hvis de skulle kvalificere sig i en af de næste tre sæsoner.

Den sanktion undgår de altså ved at betale udestående gæld inden 31. januar.

