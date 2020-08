Nøgen-fodbold i protest

To amatørhold spillede nøgne mod hinanden i protest mod kommercialiseringen af professionel fodbold

Med numrene malede på ryggen og forskellige farver strømper stillede en flok amatørspillere op til kamp søndag i det vestlige Tyskland tæt på Dortmund.

Bag stuntet står kunstner og filminstruktør Gerrit Starczewski.

I ugen op til kampen søgte han spillere på Instagram, der gerne ville deltage. Han lykkedes med at samle 20 spillere på Stimberg Stadion.

I et nyt opslag skriver Starczewski, at 'det er nu officielt, at moderne fodbold får det røde kort'. Han har arrangeret nøgenkampen i protest mod kommercialiseringen af professionel fodbold.

- Med nøgen-kampen vil jeg give et eksempel på mangfoldighed og naturlighed, men imod afhængighed og indflydelse på sociale medier og falske skønhedsidealer.

- Fodboldsystemet er sygt. Derfor er vi alle nøgne, siger 34-årige Gerrit Starczewski ifølge tyske Ruhr Nachrichten.

Den eneste regel i kampen var, at hvis en spiller tog en trøje på, når han skulle juble, ville målet blive annulleret.

Hvad kampen endte, melder historien intet om.

