Nu blander den danske regering sig i Super League

Den danske regering er imod en lukket liga for flere de bedste fodboldklubber i Europa.

Regeringen har derfor sendt et indlæg til EU-Domstolen, der er i gang med at behandle en sag om den såkaldte European Super League, der blev lanceret i foråret.

Selv om ni af de 12 stiftende klubber i European Super League hurtigt trak sig, så arbejder Real Madrid, FC Barcelona og Juventus fortsat på at skabe en udbryderliga.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at en lukket liga er en trussel for sporten.

- Jeg vil som kulturminister ikke se til, imens de rigeste klubber i verden skaber eksklusive ligaer, som sætter vores fælles sportslige værdier over styr.

- Derfor går vi nu som regering ind i den her sag, siger Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

I indlægget til EU-Domstolen lægger regeringen vægt på, at tiltag som European Super League ødelægger den europæiske fodboldstruktur, hvor alle ligaer og rækker er forbundet.

- Det er helt centralt, at fodboldklubber i Europa har mulighed for at konkurrere på lige fod, så selv den mindste klub kan stræbe mod at kæmpe sig op og slå de store.

- Den slags håb og drømme slukkes med lukkede turneringer som European Super League. Derfor skal vi værne om de sportslige værdier, der giver adgang til, at små, danske klubber kan overraske i Europa og sikre, at breddefodbolden trives, siger hun.

Selv om European Super League i øjeblikket er sat i bero, så har selskabet bag lagt sag an mod Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

European Super League mener, at de to forbund har misbrugt deres markedsposition til at udelukke udbryderligaen.

Sagen behandles ved en spansk domstol, der har stillet EU-Domstolen en række spørgsmål omkring EU-rettens fortolkning på en række punkter.