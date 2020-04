Nu bliver Eriksen ramt: Må ned i løn

Christian Eriksen må ned i løn i Inter. I hvert fald i de kommende to måneder.

Den italienske sportsavis Tuttosport skriver onsdag, at Milano-klubbens spillerne går i støvlesporene på konkurrenterne fra Juventus og har lavet en aftale med klubben om en lønreduktion.

Inters lønnedgang er forsidestod i Tuttosport

De italienske klubber er ligesom klubber i resten af fodboldverdenen hårdt ramt som følge af coronakrisen, og det har fået Inter-spillerne til at give en hjælpende hånd.

Tirsdag informerede målmand Samir Handanovic ifølge Tuttosport Inter-direktør Beppe Moratta om, at både holdet, trænere og den øvrige stab var klar til at gå ned i løn.

Det skete, efter Handanovic havde fået et go ahead fra holdkammeraterne og træner Antonio Conte.

Christian Eriksen og Romelu Lukaku (th.) er de to spillere, der tjener mest i Inter. Foto: Pool via Reuters/Ritzau Scanpix

Juventus var den første klub i Serie A, der tog et lignende skridt.

I weekenden kunne de italienske mestre fortælle, at spillere og stab havde indvilliget i en lønreduktion fra marts til juni, så klubben sammenlagt sparede 90 mio. euro.

I Inter er der ifølge den italienske sportsavis tale om en aftale, der de kommende to måneder sparer klubben ca. 20 mio. euro - godt 150 mio. kr.

Dermed har Christian Eriksen sagt farvel til mange millioner kroner. Sammen med belgiske Romelu Lukaku er han med en nettoårsløn på 56 mio. kr. lønkonge i Milano-klubben.

Dog kan angriberen modsat Eriksen score en yderligere bonus på ca. 11 mio. kr.

Inter har ifølge La Gazzetta dello Sport årligt lønudgifter til spillerne på lige over en milliard korner. Dertil skal lægges løn til Conte og den øvrige stab.

Det er altså tydeligt, at der er tale om en ganske betydelig del af lønnen, som Christian Eriksen og de øvrige Inter-folk har givet afkald på.

Den 28-årige dansker er efter skiftet fra Tottenham til Inter blandt de bedst betalte spillere i Serie A.

Der er dog langt op til Cristiano Ronaldo, der med en årsløn på 231 mio. er i en klasse for sig.

Cristiano Ronaldo er med afstand lønkonge i Serie A. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Det er næsten fire gange så meget, som nummer to på lønlisten, holdkammeraten Matthijs De Ligt. Hollænderen får under normale omstændigheder knap 60 mio. kr. om året og har mulige bonusser for det halve.

Serie A har ligget stille siden 9. marts, og en genoptagelse af sæsonen har lige nu meget lange udsigter.

Italien er det land, der er hårdest ramt af coronavirussen. Antallet af smittede har nu passeret 100.000, og foreløbig har over 12.000 mistet livet.

Christian Eriksen har forladt Italien og er for tiden hjemme i Danmark.

