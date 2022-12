Nu er der nyt om Pelé

Den brasilianske fodboldlegende Pelé er fortsat indlagt, og hans tilstand er ikke umiddelbart i bedring.

Pelés datter Kely Nascimento har dog delt et rørende billede på sin Instagram, hvor hun er i selskab med sin far på Albert Einstein Hospital.

'Vi er her fortsat. I kampen og i troen,' skriver Nascimento uden at give nogen indikation på Pelés tilstand.

På billedet kan hun ses kramme sin far, der ligger i hospitalssengen.

Forværret tilstand

Tidligere på ugen skrev selvsamme Nascimento, at familiens jul var blevet afbrudt som følge af Pelés tilstand var blevet forværret.

'Vores jul derhjemme er blevet afbrudt.'

'Vi har af flere årsager sammen med lægerne besluttet, at det er bedst, at vi bliver her (på Albert Einstein-hospitalet i São Paulo, red.) med den støtte, som vores nye Einstein-familie giver os.'

Pelés situation er forværret

Den 82-årige brasilianer, som af mange regnes som den bedste fodboldspiller nogensinde, har ligget på hospitalet i den brasilianske millionby São Paulo siden november.

Han har pådraget sig en luftvejsinfektion under en behandling for tarmkræft.

For et par uger siden lød det fra flere medier, at Pelé ikke længere reagerede positivt på kemobehandlingen, og at han kun modtog lindrende behandling for kræft.

Pelé regnes som en af historiens største fodboldspillere, og han er den eneste nogensinde, som har vundet VM tre gange.

Det gjorde han med Brasilien i henholdsvis 1958, 1962 og 1970.