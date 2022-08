Nu er fodbolden tilbage i Ukraine

Fodboldligaerne i Ukraine har ligget stille, siden Rusland for et halvt år siden indledte en invasion af landet.

Nu vender fodbolden tilbage. De første kampe spilles tirsdag i Ukraines bedste fodboldrække, hvor storholdet Shakhtar Donetsk blandt andet skal møde Metalist Kharkiv i Kyiv.

Det er ikke kun stort for sporten, at fodbolden nu kan vende tilbage, mener landets fodboldpræsident, Andriy Pavelko.

- Det her er et stort skridt i forhold til at højne moralen hos de civile og militæret. For at minde dem om, at de har en fremtid, siger han til The Guardian.

- Jeg mødtes med dommerne for nylig og havde et simpelt budskab til dem: Alle deltagere i det her vil skrive sig ind i fodboldens verdenshistorie.

- Det er en monumental bedrift, som de kan fortælle deres børnebørn om. Og børnebørnene kan prale af det over for deres jævnaldrende, forklarer han.

Shakhtar Donetsk mod Inter i 2021. Foto: Gleb Garanich/Ritzau Scanpix

Det er uomtvisteligt en ekstraordinær sæson, holdene nu skal i gang med.

Forud for åbningskampen på Kyivs Olympiske Stadion lød der mandag luftsirener i den ukrainske hovedstad, og først da disse var færdige, kunne spillerne løbe på banen til den sidste træning inden sæsonen.

På grund af risikoen for bomber og missiler bliver kampene afviklet uden tilskuere.

Klubberne Desna og FC Mariupol er blevet erstattet i ligaen, efter at deres stadioner er blevet ødelagt som følge af krigen.

Den ukrainske liga blev suspenderet, da invasionen begyndte. I april besluttede klubberne så, at sæsonen var slut, og at de sidste kampe ikke skulle færdigspilles.

På det tidspunkt førte Shakhtar Donetsk ligaen med to point ned til Dynamo Kyiv. Men ligaen besluttede, at der ikke skulle kåres en vinder.

Kort efter invasionen forlod flere udenlandske fodboldspillere Ukraine. Det gjaldt blandt andre brasilianske Shakhtar-spillere samt spillere fra Dynamo Kyiv og Dnipro.

Udenlandske spillere tilknyttet klubber i Ukraine eller Rusland har siden invasionen haft mulighed for at få suspenderet deres kontrakt uden konsekvenser.

Den ordning er blevet forlænget, så den gælder for denne sæson også.

Ingen danskere spiller i den ukrainske liga.

