Nu er han forflyttet: Indlagt på intensiv i Holland

Målmandslegenden Edwin van der Sar ligger nu på et hospital i Holland, hvor han fortsat er indlagt på en intensiv afdeling.

Det sker, efter at han fredag aften blev flyttet til hjemlandet efter en uge på en afdeling i Split i Kroatien.

Opdateringen er leveret på vegne af hans hustru Annemarie gennem storklubben Ajax.

En klub, hvor han for mere end en måned siden forlod posten som administrerende direktør.

Fredag sidste uge tog hollænderens ferie en uhyggelig drejning. Den 52-årige tidligere Manchester United-keeper blev ramt af en hjerneblødning og indlagt øjeblikkeligt.

For nu er han uden for livsfare, hans tilstand betegnes som stabil, og han er i stand til at kommunikere med folk omkring sig. Hans familie takker hospitalet i Split.

