Nu er han landet

Cristiano Ronaldo er mandag aften landet i Saudi Arabien.

Det viser videoer, der florerer på Twitter, ligesom flere saudiarabiske medier har bekræftet det.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Den portugisiske verdensstjerne er angiveligt ankommet i et privatfly flankeret af sine familie, skriver det lokale medie Arriyadiyah.

Der har ikke været det store postyr i forbindelse med Ronaldos ankomst i lufthavnen, skriver mediet. Derimod forventes der en stor velkomst ved den officielle præsentation af Ronaldo på Mrsool Park, der er hjemmebane for Ronaldos nye klub Al-Nassr.

Anden del af Ronaldos lægetjek vil blive gennemført i morgen.

Klubben har også slået en video på Twitter op af Ronaldo, der sidder i et privatflyet på vej til Riyadh. Her siger portugiseren 'vi ses snart' med henvisning til præsentationen tirsdag.

Opsigtsvækkende skifte

Det vakte stor opsigt, da Cristiano Ronaldo for tre dage siden skrev under på kontrakten med den saudiarabiske klub.

'Der bliver skrevet historie', skrev klubben på deres hjemmeside, da det blev officielt.

'Det her er en signing, der ikke kun vil inspirere vores klub til at opnå endnu mere succes, men også inspirere ligaen, nationen og fremtidens generationer af drenge og piger til at blive den bedste verson af dem selv. '

Klubben råder i forvejen over spillere som Anderson Talisca, Luiz Gustavo og Vincent Aboubakar, som man måske kender.