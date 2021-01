Nu er han verdens mest værdifulde

Hvis en fodboldklub i dag skulle købe en spiller, vil det skulle punge ud med flest millioner for Marcus Rashford.

Det er CIES Football Observatory, der har opgjort, hvilke spillere, der vil være dyrest at købe lige nu, og her topper den engelske landsholdsspiller for første gang i karrieren.

Angriberen fra Manchester United er ifølge Football Observatory 165 millioner euro værd - det svarer til lidt mere end 1,2 mia. kroner - og det er altså mere end nogen anden.

På andenpladsen kommer Erling Braut Haaland fra Borussia Dortmund og på tredjepladsen er også en englænder i form af Liverpools Trent Alexander-Arnold.

Lionel Messi har kun et halvt år igen af sin aftale med FC Barcelona, og dermed er hans pris ikke så høj, og han er blot nummer 97 med en estimeret værdi på 405 millioner kroner, mens en anden superstjerne i form af Kylian Mbappé også har en prisnedsættelse, da han 'kun' har 18 måneder igen af sin aftale med Paris Saint-Germain.

Den franske raket kommer ind på femtepladsen med en værdi på godt 150 millioner euro - svarende til lidt mere end 1,1 mia. kroner.

Der er ifølge Football Observatory ingen danskere blandt de 100 mest værdifulde spillere, mens der både er norske og svenske spillere på listen.

