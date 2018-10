Nu er taxachauffør afhørt i Bendtner-sagen: Her er den første reaktion

Taxachauffør er stadig sygemeldt efter episoden med Nicklas Bendtner i indre by i København

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål i sagen, hvor Nicklas Bendtner er sigtet for vold mod en taxachauffør efter en bytur 9. september i år. Det skete i forbindelse med en taxatur med hans kæreste Philine Roepstorff.

Rosenborg-spilleren blev sigtet efter den såkaldt milde voldsparagraf ved episoden, der skete omkring klokken 2.41 i indre København, men han nægter sig skyldig, ifølge hans advokat Anders Németh.

Efterfølgende blev også taxachaufføren sigtet for forsøg på vold.

Tidligt tirsdag morgen var han til afhøring hos Københavns Politi med sin advokat Mette Grith Stage.

- Vi har været til afhøring, hvilket er forløbet fint, fortæller advokaten og fortsætter:

- Min klient nægter sig skyldig i forsøg på vold mod Bendtner og dennes kæreste, og vi afventer nu anklagemyndighedens vurdering af, om der er grundlag for at rejse tiltale mod min klient, efter hans version nu indgår i vurderingsgrundlaget, siger hun.

- Bendtners kæreste har fortalt på Instagram, at taxachaufføren kastede en flaske efter dem. Kan du bekræfte, at det er det, han er sigtet for?

- Det vil jeg hverken af- eller bekræfte. Jeg ønsker ikke at oplyse det nærmere indhold af sigtelsen, siger hun.

Nicklas Bendtner har ikke udtalt sig offentligt om indholdet af den konkrete sigtelse, men på Instagram skrev Philine Roepstorff, at taxachaufføren gik amok, da parret forlod taxaen efter en uoverensstemmelse.

Det skete, ifølge hendes udlægning, fordi parret nægtede at køre videre med taxaen, fordi de mente, at taxachaufføren to gange kørte i den forkerte retning.

'Det får ham til at gå amok. Han laver en u-vending og speeder efter os og råber ting som luder og bitch og kælling. Til sidst kører han ind foran os og springer ud af bilen og kaster en flaske imod mig. Den rammer ikke, men det er tæt på. Derefter farer han frem mod os, og min mand slår ham en gang og rammer åbenbart meget uheldigt’, skriver hun.

Fik dobbelt kæbebrud

Ved episoden med Nicklas Bendtner brækkede taxachaufføren kæben to steder, så han måtte på operationsbordet. Og det plager ham stadig.

- Min klient har stadig fysiske gener efter overfaldet og er sygemeldt, fortæller Mette Grith Stage.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Politi, og det er endnu uvist, hvornår sagen er færdigefterforsket.

Målsætningen for voldssager med sigtede er dog, at de skal være færdigefterforsket inden for en måned.

