Nu har hun hørt fra DBU-formand

Til april skal toppen af Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) samles til kongres i Lissabon, når der skal vælges repræsentanter til forbundets bestemmende organ, eksekutivkomitéen.

Inden det løber af stablen, har Norges fodboldpræsident, Lise Klaveness, der stiller op til valget, forsøgt at få fat på DBU-formand - Jesper Møller - blandt andet for at drøfte unionernes samarbejde forud for valget, men torsdag fortalte hun, at det ikke har været muligt. I lang tid.

Nu er der dog kommet skub i den proces, bekræfter hun overfor Ekstra Bladet.

- Vi har et godt samarbejde med Danmark. Faktum var bare, at jeg har forsøgt at få fat på ham i nogle uger, men det var jeg ikke lykkedes med. Nu har vi en aftale om at tales ved i dag (fredag, red.), fortæller Klaveness, der tilføjer, at hun torsdag bare lagde fakta på bordet, da norske journalister spurgte ind til Jesper Møller.

- Jeg blev spurgt af pressen i går (torsdag, red.), om jeg havde snakket med Jesper, og så sagde jeg bare, at jeg havde forsøgt at få det til at ske, og det skal vi så gøre i dag.

Jesper Møllers plads i eksekutivkomitéen er en af de ni, der er på valg. Derfor vil Lise Klaveness gerne diskutere situationen med sin danske kollega, der blev valgt ind i 2019.

Jakob Høyer, der er kommunikationschef i DBU, forklarede torsdag, at han ikke kunne genkende det billede, som Lise Klaveness tegnede om, at Jesper Møller ikke var til at træffe og understregede i samme ombæring, at samarbejdet med det norske forbund er godt.

- DBU's kommunikationschef sagde, at det (at du ikke kunne få fat på ham, red.) måtte 'bero på en misforståelse'?

- Jeg har prøvet mange gange at få fat i ham, og det er ikke lykkedes, men det kan der jo være mange grunde til, siger fodboldpræsidenten om den forklaring.

Lise Klaveness holder en dundertale på FIFA-kongressen i Doha i marts. Foto: Lars Poulsen

- Hvad skal I tale om?

- Jeg ønsker jo, at vi Norden skal samarbejde godt, hvis han stiller op. Han har jo sagt, at han stiller op til valg, så det er det samarbejde, og de sager, vi står for, vi skal drøfte sammen.

Fire nordiske lande - heriblandt Danmark, Norge, Sverige og Finland - har blandt andet lagt et samlet bud på at afholde EM for kvinder i 2025.

Jesper Møller har endnu ikke officielt bekræftet, at han stiller op til genvalg, men Ekstra Bladet har været i kontakt med Jakob Høyer om det spørgsmål.

Han henviser til UEFA, som ikke har offentliggjort den endelige liste over kandidater, der stiller op til eksekutivkomitéen i april.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jesper Møller.

DBU-formand Jesper Møller står mellem fodbolddirektør Peter Møller og chef for herrelandsholdet Christian Nørkjær. Foto: Lars Poulsen

Markant skikkelse

Lise Klaveness blev sidste år valgt som præsident for Norges Fodboldforbund, og hun vil konkurrere med de 19 mænd, der hidtil har siddet i UEFA's eksekutivkomité.

Selvom der er reserveret en plads til en kvinde, er det ikke den, hun kæmper for.

- Jeg er præsident på linje med de andre, sagde Klaveness til NTB torsdag.

Hun håber at skabe debat om, at UEFA-toppen er mandsdomineret.

- Det er en lidt lukket kultur, lød det videre.

Ved en kongres i Doha i marts sidste år holdt hun en dundertale forud for VM-slutrunden i ørkenstaten, og fra talerstolen rettede hun stærk kritik af FIFA for at have tildelt Qatar VM.

Dagen inden havde Klaveness allerede vakt opsigt, fordi hun stod fast på sine principper og resolut forlod en konference i protest mod, at pressen, herunder Ekstra Bladet, ikke måtte deltage i konferencen i Doha.

Konferencen, som var arrangeret af den internationale fagforening BWI, havde blandt andet inviteret Lise Klaveness samt repræsentanter fra FIFA til at deltage i en paneldebat om migrantarbejdernes forhold i VM-landet Qatar.