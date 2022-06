Nu hiver han dem i retten

Brian Priske kom hurtigt videre efter fyringen i Royal Antwerp den 23. maj, da han otte dage senere blev præsenteret i Sparta Prag.

Selvom klubben og landet er nyt for Priske, så har den danske chef fortsat et udestående med Royal Antwerp i Belgien. Det udestående kommer nu til at gå igennem retten, skriver Het Nieuwsblad.

Det skyldes blandt andet, at Brian Priske mangler en fratrædelsesgodtgørelse, en pengepræmie for hans sidste kamp mod Royal Union SG og hans løn for maj. Det beløber sig i mere end 3,7 millioner kroner, som danskeren kræver ifølge mediet.

- Det her er en uheldig slutning på min tid i Antwerp, udtaler Brian Priske til Het Niewusblad, og fortsætter.

- Jeg vil gerne understrege, at jeg har nydt min tid i klubben. Det er et godt hold med gode fans. Jeg håber derfor, at vi kan løse det her hurtigt, så begge parter kan komme videre.

Brian Priske skulle være klar til at droppe en stor del af sin fratrædelsesgodtgørelse, da han landede en aftale med Sparta Prag kort tid efter fyringen. Sagen køres af Van Landuyt & Partners for Priskes lejr.

Men Royal Antwerp er i første omgang ikke lige så samarbejdsvillig, da de vil have betaling for Brian Priske. Ifølge Het Nieuwsblad mener de, at Sparta Prag skal betale for danskeren, da dialogen om en aftale med tjekkerne skete før fyringen af ham.

Brian Priskes lejr peger dog på, at de gentagne forsøg på kommunikation med Royal Antwerp i dagene op til fyringen og de mange meldinger om fyringen - uofficielle som officielle - allerede havde vist, at han ville blive afskediget.

Royal Antwerp forlanger omvendt en overgangssum for Brian Priske, det er til trods for, at de selv valgte at fyre ham og kort tid efter ansætte Mark van Bommel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: