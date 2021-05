Nu indleder de sag mod storklubberne

UEFA har åbnet en disciplinærsag mod Real Madrid, FC Barcelona og Juventus for at undersøge, om klubberne har forbrudt sig mod UEFA-regler i forbindelse med oprettelsen af en europæisk superliga, Super League.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det europæiske fodboldforbund har udpeget disciplinære inspektører, der skal undersøge sagen.

De tre klubber er de sidste af de oprindelige 12 klubber i Super League, der stadig mener, at ligaen er en god idé og ikke har forkastet projektet.

Klubberne har tidligere udtalt, at de er skuffede over, at de øvrige ni klubber - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Atlético Madrid, AC Milan og Inter - har forpligtet sig til at være en del af UEFAs turneringssystem fremover og har erkendt, at Super League-projektet var en fejl.

De ni forhenværende Super League-klubber har accepteret at betale en bøde til forbundet.

De har også forpligtet sig til at give et beløb på over 100 millioner kroner til børne-, ungdoms- og græsrodsfodbold rundt om i Europa.

Til gengæld behøver de ikke være bekymret for, om de får lov til at deltage i europæiske klubturneringer fremover.

Den europæiske superliga blev annonceret den 18. april, men faldt til jorden to dage senere.

Det skete efter massive fanprotester mod ligaen.

De engelske klubber Chelsea og Tottenham har efterfølgende inviteret fans til at rådgive på bestyrelsesmøder, når beslutninger skal træffes.