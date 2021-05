Nu kan de selv afgøre det

Det har en været en svingende sæson for de forsvarende mestre fra Liverpool, der har døjet med mange skader. Selvom resultaterne har været langt fra prangende, kan Jürgen Klopps mandskab faktisk selv afgøre, om de skal spille Champions League næste sæson.

Kravet er simpelt: Vind de sidste fire kampe.

Lige nu ligger Merseyside-klubben på sjettepladsen i Premier League med henholdsvis ni og syv point op til Leicester og Chelsea, der lige nu ligger til at tage de to sidste forjættede Champions League-pladser.

Liverpool har dog to kampe i baghånden, og da Chelsea og Leicester skal møde hinanden i næstsidste spillerunde, har Liverpool muligheden for at tage en af de fire Champions League-billetter, hvis det ender med maksimum point.

Holdenes resterende kampe i Premier League Leicester - 66 point: Chelsea (u) Tottenham (h) Chelsea - 64 point: Leicester (h) Aston Villa (u) West Ham - 58 point: Brighton (u) West Bromwich (u) Southampton (h) Liverpool - 57 point: Manchester United (u) West Bromwich (u) Burnley (u) Crystal Palace (h) Vis mere Vis mindre

Kapløbet kan dog blive så tæt, at målscoren kan ende med at afgøre, hvilke hold der løber afsted med kvalifikationen til Champions League.

Her har Chelsea på nuværende tidspunkt et lille forspring med en målscore på +22, mens Leicester har en målforskel på +21, og Liverpool har en på +18. To sejrer vil yderligere forbedre Merseyside-klubbens målforskel.

Derudover har West Ham også stadig en chance for at tage en af pladserne. Det kræver dog, at de vinder deres sidste tre kampe, og at de andre tre hold smider point.

Den første af Liverpools fire resterende kampe er det udsatte derby mod Manchester United, der allerede har sikret sig deltagelse i næste års Champions League. Den kamp skal efter planen spilles torsdag aften.