Nu kan de straffes alligevel

Fodboldforbundene UEFA og FIFA kan igen få mulighed for at straffe de tilbageværende Super League-klubber.

En domstol i Madrid har nemlig besluttet at ophæve de foranstaltninger, der hidtil har forhindret forbundene i at sanktionere Real Madrid, FC Barcelona og Juventus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge det spanske medie AS forventes det, at Super League vil appellere torsdagens afgørelse.

Real Madrid, Barcelona og Juventus var blandt de 12 storklubber, der i april sidste år lancerede planerne om en ny stor europæisk turnering, der sendte chokbølger gennem fodboldverdenen.

Uefa truede straks klubberne og deres spillere med udelukkelser fra diverse turneringer på klub- og landsholdsplan.

Projektet mødte stor modstand blandt fans, spillere og toppolitikere, og det fik hurtigt Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, AC Milan, Inter og Atlético Madrid til at trække sig.

Men Juventus og de to spanske storklubber opgav ikke tanken helt, og de fik i første omgang dommerens ord i Spanien for, at de ikke kunne blive sanktioneret.

I september droppede Uefa så at straffe klubberne, efter at en spansk dommer havde meddelt, at fodboldforbundet havde fem dage til at følge den spanske domstols afgørelse.

Planerne var forinden blevet sat på pause i juni af samme årsag.

I mellemtiden var sagen blevet sendt til EU-Domstolen, der skulle tage stilling til, hvorvidt Uefa skulle rette sig efter dommen.