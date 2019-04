Nu rabler det: Dommerfejl får Maradona til at stoppe

Fodboldlegenden Maradona mener, at hans tilstedeværelse betyder, at dommeren dømmer mod hans hold, Dorados

Diego Armando Maradona stopper som træner for den mexicanske klub Dorados de Sinaloa efter den igangværende sæson.

Det siger den argentinske fodboldlegende ifølge nyhedsbureauet AFP, efter at holdet, der spiller i den næstbedste række i Mexico, fredag spillede 1-1 mod Venados.

Det var dog ikke resultatet, der fik Maradona til at tage beslutningen, men han mener, at hans tilstedeværelse på sidelinjen medførte, at dommeren dømte imod holdet.

- Når sæsonen er ovre, så forlader jeg Dorados. Jeg beklager, men det er min beslutning, siger han.

58-årige Maradona siger videre, at han vil mødes med klubbens præsident for at forklare, hvorfor han vælger at stoppe.

Årsagen er ifølge argentineren, at Dorados ikke blev tilkendt et 'meget tydeligt' straffespark.

- Ved du, hvorfor dommerne ikke dømte det? Fordi i morgen vil I sige, at det er, fordi det er Maradonas hold, siger han.

Dorados har ikke tabt i otte kampe i træk i ligaen og ligger nummer tre i tabellen.

Maradona har været træner for klubben siden september sidste år.

I 1986 var han med til at vinde VM-guld med Argentina i Mexico.

Diego Maradona tager en slapper til sin første træning i den mexicanske klub. Foto: Ritzau Scanpix

