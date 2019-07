Nu reagerer Arsenal-legende: Skam jer!

Det er ikke faldet i god jord, at Arsenals forsvarsspiller Laurent Koscielny ikke vil med holdet til USA. Den tidligere Arsenal-stjerne Ian Wright har udtrykt sin frustration over beslutningen

Torsdag delte forsvarsspiller og Arsenal-anfører Laurent Koscielny nyheden, at han ikke vil tage med Arsenal på USA-turné. Han vil højst sandsynligt slet ikke spille for klubben længere, selvom han stadig har et år tilbage af sin kontrakt.

Det er ikke en populær nyhed blandt fans og spillere, men heller ikke hos den tidligere spiller Ian Wright.

- Du er den, vi valgte som anfører, vores leder, og nu går vi ind i sæsonopstart med en anfører, der nægter at tage med på turné. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, og beder til gud om, at det må løse sig hurtigst muligt.

- Jeg er nødt til at sige, Laurent, jeg er så skuffet, over din beslutning om at gøre det her lige nu, og hvis dit agency eller manager ser det her, hvilket jeg håber, de gør, så skam jer! siger Ian Wright på i en video på hans Youtube-kanal.

Laurent har spillet som midterforsvar for Arsenal siden Juli 2010. Foto: Hannah McKay/Scanpix

Ian Wright er specielt skuffet og frustreret over, at de folk der skal guide Laurent ikke laver en ordentlig exit-plan, da holdet har brug for ham, og han mener bestemt ikke, det er den rigtige måde at gøre det på.

BBC-journalisten Davis Ornstein følger Arsenal tæt, og han beretter at Koscielny og Arsenal har forhandlet om en forlængelse i slutningen af sæsonen.

Men da Champions-League-pladsen røg med en femteplads i ligaen og tab i Europa-League, ændrede Koscielny planer, det skriver Dagbladet.

