Nu reagerer hun på anholdelse

Hope Solo takker for støtten, efter hun blev anholdt for spritkørsel og vil inden længe dele 'fakta' med omverdenen

Det vakte opsigt, da den legendariske amerikanske målvogter Hope Solo forleden blev anholdt og sigtet for spritkørsel med sine to børn i bilen.

Sent lørdag aften dansk tid brød den 40-årige kvinde tavsheden på Twitter, hvor hun blandt andet takker for støtte, men også indikerer, at der er mere i sagen end som så.

Dog uden at nævne den verserende sag specifikt.

- Tak til de, der har vist kærlighed og støtte. Vores familie er stærk og omgivet af kærlighed. Vores børn er stærke, intelligente og glade, og vi giver dem hver dag det bedst mulige liv. Når tiden er inde, vil vi kunne dele fakta.

- I mellemtiden nyder vores børn solen i North Carolina, spiser is og leger på vores grund. Livet kan være hårdt, men det her er i sandhed øjeblikkene, der tæller. Jeg føler mig velsignet over at have den slags kærlighed i mit liv, lyder det i opslaget.

Hope Solo er en af tidernes bedste kvindelige keepere. Foto: Daniel Oliveira/EPA/Ritzau Scanpix

Anholdelsen foregik på en parkeringsplads ved en Walmart i byen Winston-Salem, hvor Hope Solo i første omgang forsøgte at gøre modstand, men efterfølgende blev taget med til fængslet i Forsyth County.

Kort efter anholdelsen blev der ligeledes lagt et tweet op på Hope Solos konto, hvor hendes advokat oplyste, at hun ikke havde nogen kommentarer, men at hun hurtigt blev løsladt og var taget hjem til sin familie.

Hope Solo risikerer fængsel, hvis hun kendes skyldig. Hun har tvillinger på to år med den tidligere NFL-spiller Jerramy Stevens, og det var formentlig de to børn, der var i bilen, da hun blev anholdt.

Hun står noteret for hele 202 landskampe for USA og har vundet OL to gange i 2008 og 2012. I 2015 blev hun desuden verdensmester med USA, og så er hun fire gange kåret til verdens bedste målmand.