Nu ruller transfer-lavinen

De store handler, der er under opsejling, får betydning for hele transfermarkedet og vil samtidig sætte gang i handlerne i Superligaen

Det har været stilhed før stormen.

Men nu gør fodbold-Europa klar til, at transfer-lavinen for alvor kan rulle.

Det er de største klubber og de gigantiske handler, der altid sætter gang i transfermarkedet og udløser en dominoeffekt ned gennem hele transfersystemet.

Og det får naturligvis også indflydelse på vores egen Superliga på et tidspunkt. Men den danske liga er langt nede i fødekæden, når først de store transfers begynder at rulle. Og så kommer der til at gå lidt tid, inden man ser resultaterne af handlerne i vores hjemlige andedam.

Sommerens store transfervindue blev skudt i gang med Erling Haalands skifte fra Borussia Dortmund til Manchester City.

60 mio. euro (450 mio. kr.) var frikøbsklausulen, som Pep Guardiola udløste.

Nu venter en ugeløn på svimlende 375.000 pund – 3,2 mio. kr. – i øvrigt samme niveau som Kevin de Bruyne.

Her er oversigten over de store handler, der er undervejs i sommerens transfervindue.

Darwin Nunez bliver Liverpools dyreste spiller nogensinde. Foto: Rodrigo Antunes/Ritzau Scanpix.

Tirsdag aften offentliggjorte Liverpool historiens største transfer.

De engelske vicemestre skal betale 65 mio. pund nu og yderligere 20 mio. pund (100 mio. euro) i klausuler for angriberen, der har scoret 34 mål i 41 kampe i sidste sæson for Benfica.

Nu er han at finde på Merseyside de næste seks år

Til trods for rekordtransferen bliver Nunez ikke blandt de bedst betalte på Merseyside. Han ventes at lande i niveauet 100.000 pund om ugen på den seksårige aftale, parterne har indgået.

Det er slut med samspillet mellem Mohamed Salah og Sadio Mané. Sidstnævnte ventes snarest at skifte til bayern München. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix.

Den senegalesiske landsholdsanfører har behov for en ny udfordring efter seks år i Liverpool.

Bayern München ligner det klare og sikre valg for Mané, der er udpeget som afløseren for Robert Lewandowski.

Bayern München har allerede fået afvist to tilbud. Det tredje bud er lige undervejs.

Liverpool har prissat Mané til 40 mio. pund, men foreløbig er parterne langt fra hinanden.

Det seneste bud fra Bayern har været på 23,5 mio. pund. En sum, der kan stige til 30 mio. pund.

Alle i fodboldverdenen venter nu på det næste bud fra Bayern, som ventes at være tættere på det krav, Liverpool har fremsat.

Jürgen Klopp skal nok ikke forvente at få 40 mio. pund for Mané, der kun har ét år igen af sin aftale.

Robert Lewandowski vil væk fra Bayern München, men det bliver svært med det prisskilt, som klubben har plastret på polakken. 530 mio. kr. lyder kravet på den 33-årige angriber. Foto: Frank Hoermann/Ritzau Scanpix.

Robert Lewandowski

Ingen er i tvivl om, hvad den 33-årige polak ønsker. Han vil væk fra Bayern for enhver pris.

Det er slut for ham. Kemien er dårlig, og der er ingen anden udvej end skilsmisse, ét år før kontrakten udløber.

Men de tyske mestre har ikke tænkt sig at sælge klubbens topscorer billigt.

Manden, der har scoret 344 mål i 374 kampe for Bayern, koster i omegnen af 530 mio. kr. lige nu.

Barcelona, der er i store økonomiske problemer, har budt i niveauet 300 mio. kr. for den 33-årige angriber.

Det har de tyske rekordmestre totalt afvist.

Det kan ende med at blive sommerens helt store transfer-saga, hvis ikke Bayern Münchens topledelse besinder sig og går ned i pris.

Det tyder i hvert fald ikke på, at Lewandowski er parat til at spille én sæson mere hos dem.

Frenkie de Jong er på vej væk fra Barcelona. Næste destination kan blive Manchester United.

Barcelona er omdrejningspunktet i flere af sommerens store handler.

Den hollandske landsholdsspiller har tilsyneladende ingen fremtid i klubben, der også jagter transferindtægter.

Manchester United har budt på ham. De har forsøgt med 50 mio. pund, men Barcelona kræver 67 mio. pund for at slippe den 25-årige hollænder, der har været i klubben de seneste tre sæsoner.

De koster gratis

Uousmane Dembelé, der her er i nærkamp med Thomas Delaney, skifter væk fra Barcelona i sommerens transfervindue. Foto: Finn Frandsen.

Ousmane Dembelé

Den 25-årige franskmand har afvist et tilbud fra Barcelona til en kontraktforlængelse.

Det peger mod et klart sommerskifte for den offensive spiller, der har været i Barcelona siden 2017.

Det blev aldrig den store succes hos Barcelona. Alt peger mod et skifte til Chelsea for Dembelé, der har kontraktudløb med månedens udgang.

Paul Pogba ser ud tila t vende hjem til Juventus, hvortil han kommer transferfrit. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix.

Det bliver ikke de store transfersummer, der er involveret her.

For den franske landsholdsspiller skifter transferfrit fra Manchester United. Der er endnu ikke noget officielt på plads, men alt peger mod et gensyn med Juventus for den 29-årige midtbanespiller.

Andreas Christensen ventes at skifte til Barcelona. Men vi venter stadig på, at det bliver officielt. Han skifter transferfrit fra Chelsea.

Han har sagt farvel til Chelsea. Og det virker nu kun som et spørgsmål om kort tid, før et skifte til Barcelona bliver officielt. Han er også en af de transferfrie spillere, som her vil der heller ikke være involveret store transfersummer i forbindelse med skiftet. Til gengæld kommer han til at stikke en større sign-on i lommen, når aftalen underskrives.

