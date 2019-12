Nu saver de i Zlatan

Statuen af fodboldikonet Zlatan Ibrahimovic i Malmø er endnu en gang blevet vandaliseret.

Denne gang er der blevet savet i statuens ben, og den er i fare for at vælte, siger svensk politi ifølge nyhedsbureauet TT.

Det er tredje gang på kort tid, at der er blevet begået hærværk mod Zlatan-statuen.

Meldingen om hærværk kom lidt efter klokken 2.30 natten til torsdag, og politiet har på nuværende tidspunkt ingen mistænkte i sagen.

- Den er blevet udsat for skader i løbet af natten. Man har savet i benene. Nu er der sat en afspærring op rundt om statuen, da der er risiko for, at den kan vælte, siger Tommy Bengtsson fra politiet i Malmø ifølge TT.

Samtidig blev en anden statue sat op i den svenske by. Den er til ære for Malmö FF-anføreren Markus Rosenberg, der torsdag aften spiller sin sidste kamp i karrieren.

Statuen forestiller et par fodboldstøvler og har teksten "Markus Rosenberg, 1987-2003, 2005, 2014-2019" indgraveret som tegn på de år, den nu 37-årige profil har spillet i klubben.

Rosenbergs sidste kamp i karrieren bliver på dansk grund, når han med Malmö FF gæster Parken og møder FC København i en afgørende kamp om avancement fra Europa League-gruppespillet.

Statuen af ibrahimovic blev rejst i Malmø 8. oktober i år. Bronzeskulpturen er 3,5 meter høj og vejer 500 kilo.

Vandaliseringen af statuen begyndte, da superstjernen i slutningen af november købte sig ind hos Stockholm-rivalen Hammarby IF, hvor han nu ejer en fjerdedel af aktierne.

Artiklen fortsætter under billedet.

Sådan ser foden nu ud. Foto: Johan Nilsson/Ritzau Scanpix

Samme dag blev der hængt et toiletsæde op på statuen, og dagen efter blev der begået hærværk mod Ibrahimovics hus i Stockholm.

Her blev der kastet surströmming - en svensk specialitet bestående af fermenterede sild, der er kendt for at være ildelugtende - ud foran døren. Der blev også skrevet "Judas" med spraymaling.

I starten af december fik statuen så endnu en tur, da rød maling blev malet ud over shortsene på den guldfarvede statue, og der på dens piedestal blev spraymalet "Judas".

Ved købet af aktierne i Hammarby IF sagde Ibrahimovic, at han var sikker på, at Malmös fans ikke ville reagere negativt på, at han havde købt sig ind hos en rival, men det kom langtfra til at holde stik.

I den forgangne sæson blev Malmö FF nummer to i den bedste svenske liga foran Hammarby på tredjepladsen. Djurgården blev mester.

