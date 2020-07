Nu skal han i fængsel

Olympiakos-stjernen Ruben Afonso Borges Semedo er havnet i alvorlige problemer.

Den 26-årige forsvarsspiller er nemlig blevet idømt en fængselsstraf på fem år, mens han også har fået forbud mod at opholde sig i Spanien de næste otte år.

Ruben Semedo er nemlig blevet kendt skyldig i at have begået røverier, overfald, kidnapning samt at have været i besiddelse af skydevåben, mens han spillede i Spanien fra 2017-2019.

Det skriver Football-Espana og en række andre medier.

Han har tidligere tilbragt fem måneder i fængsel i Spanien i byen Picassent.

Det var tilbage i februar i 2018, at Ruben Semedo for første gang blev tilbageholdt for angiveligt at have bundet og efterfølgende angrebet en mand i sit hjem sammen med to andre. Han blev desuden sigtet for forsøg på at begå mord.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ruben Semedo var blandt andet med på holdkortet for Olympiakos, da holdet mødte Tottenham i Champions League i efteråret. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Offeret hævdede senere, at han blev låst inde i et rum, mens den tiltalte stjal hans nøgler og brød ind i hans lejlighed for derefter at udføre et tyveri med skud.

Ruben Semedo valgte dog at betale 30.000 euro (ca. 223.000 danske kroner) i kaution, så han kunne fortsætte sin karriere i det spanske, hvorfor han i første omgang slap for fængselsstraf.

Retten i Valencia idømte dog fredag portugiseren en fængselsstraf på fem år og et forbud mod at sætte sine fødder på spansk grund i otte år ifølge det lokale medie Levante El Mercantil Valenciano.

Ruben Semedo startede sin karriere i den portugisiske storklub Sporting CP, hvor forsvarsspilleren fik sit store gennembrud. Efterfølgende blev han solgt til spanske Villarreal, hvor nedturen startede for ham.

Han er ikke i familie med Barcelona-stjernen Nelson Semedo, selvom man måske skulle fristes til at tro, at de to portugisiske stjerner skulle en eller anden form for forbindelse til hinanden.

I denne sæson har Ruben Semedo spillet 21 kampe i den græske Super League 1 for Olympiakos, mens han også har fundet vej til netmaskerne en enkelt gang. Og måske han gør klogt i at blive i Grækenland fremover.

Se også: Helbredet driller - løber fra aftale

Se også: Kan blive solgt til udenlandsk investor

Se også: Kasper Fisker er færdig i Brøndby