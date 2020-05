Nu skal han styre hold - via mobiltelefon

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

I langt de fleste af verdens fodboldklubber ville coronakrisen være et okay tidspunkt at skifte ud på trænersædet, når nu klubben har så god tid til at overveje alternativer.

Det gælder bare ikke i Hviderusland, hvor bolden har rullet, som om intet var hændt i Europa dette forår.

Derfor er det forståeligt, hvis man hos bundproppen i landets bedste række, Belshina Bobruisk, klør sig i hovedbunden, nu hvor cheftræner Eduard Grodoboev angiveligt forlader træner-gerningen i klubben, og hvor assistenttræner Dmitry Migas grundet en karantæne sidder ude til august, som whoscored.com erfarer.

Det betyder nemlig, at Migas kun kan træde til som vikariende cheftræner, hvis han styrer slagets gang over telefonen.

Bolden har ikke ligget stille i Hviderusland under coronakrisen, hvor der sågar har været adgang til kampene for tilskuere. Her ses Belshina Bobruisk i aktion 27. marts. Foto: Vasily Fedosenko/Ritzau Scanpix

'Her er ingen virus'

Mens stort set alle fodboldrækker blev indstillet et par uger inde i marts, så indledte Bate Borisov den hviderussiske Premier League med et udeopgør mod Energetik-BGU den 19. marts, og herefter er hver runde i ligaen ellers blevet afviklet helt efter planen.

Det har været muligt, fordi landets præsident, Aleksander Lukasjenko, ikke har villet indføre større restriktioner over for coronavirussen.

- Drik noget vodka, gå i sauna, og gå tilbage på arbejde, sagde han famøst i slutningen af marts.

En nation midt i krisen: Her er alt, som det plejer

Netop Hviderusland er ellers hårdt ramt af virussen, eftersom landet har flest bekræftede tilfælde i Østeuropa, som tal fra John Hopkins University viser.

Det er heller ikke fordi, der bliver holdt særlig stor afstand til hinanden blandt de fremmødte fans. Foto: Vasily Fedosenko/Ritzau Scanpix

Det har naturligvis kastet bekymrede reaktioner af sig, blandt andet fra en af landets største spillere i mange år, den tidligere Arsenal- og FC Barcelona-spiller Aleksander Hleb.

- Ingen snakker om virussen derhjemme, sagde han til The Sun tilbage i slutningen af marts.

- Alle ved jo, hvordan det er gået i Italien og Spanien. Det ser ikke for godt ud, sagde han også.

I den hviderussiske Premier League er 10. runde af denne sæson i gang i disse dage.

