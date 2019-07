Nu sker det - Barça snupper stjerne

Transfersagaen med Antoine Griezmann i centrum har været i gang i mere end et år, men nu lader det til, at franskmanden langt om længe skifter fra Atletico Madrid til de spanske mestre fra FC Barcelona.



Det skriver den catalanske sportsavis Sport.



Her bliver det berettet, at handlen tilmed kan blive gennemført i løbet af enten torsdag eller fredag i denne uge, hvor Barcelona eftersigende er klar til at betale frikøbsklausulen på 900 millioner kroner, som den har været siden 1. juli.



Når det er fredag, at man gerne ser handlen gå igennem, så skyldes det blandt andet, at det er dagen, hvor Griezmann skal være tilbage i Atletico i forbindelse med sin ferie.



Barcelona ønsker desuden ikke, at den nuværende situation skal forlænges yderligere, så man ikke ødelægger forholdet mellem de to klubber. Dertil vil Ernesto Valverde gerne have alle spillere til træning igen senest søndag.



Antoine Griezmann har spillet for Atletico Madrid siden 2014, hvor han ankom fra Real Sociedad.



